Roma, i convocati di Spalletti: recuperato il difensore Rudiger

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico della Roma Luciano Spalletti per la sfida contro il Torino in programma domani. Recuperato il difensore Antonio Rudiger che in settimana aveva qualche problema muscolare. Questa la lista completa:

Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont. Wojciech Szczesny

Difensori: Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Thomas Vermaelen

Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rudiger

Centrocampisti: Gerson, Daniele De Rossi, Kevin Strootman, Clement Grenier, Leandro Paredes, Radja Nainggolan

Attaccanti: Diego Perotti, Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko