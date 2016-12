Salernitana, Bollini: "Col Perugia serve cuore e cattiveria agonistica"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Salernitana Alberto Bollini ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Perugia, come riporta il sito ufficiale del club: "Contro il Perugia ci aspetta una gara delicata e scenderemo in campo per fare una partita di cuore e grinta, tutti insieme con grande compattezza. Veniamo da due risultati da sfatare e vogliamo farlo con carattere e sudore in campo. Deve essere questa la nostra caratteristica domani contro una squadra che sa esprimere un buon calcio e che ha numeri importanti. Non vogliamo farci abbagliare dalla classifica ma esprimere il nostro gioco con quel giusto piglio in più fatto di cattiveria agonistica e carattere. La squadra in settimana ha lavorato bene, mi segue con attenzione ma è in questi momenti delicati che oltre a mettere in campo la massima concentrazione deve venire fuori qualcosa in più soprattutto sotto il profilo caratteriale e dell’interpretazione della partita. Scenderemo in campo con le nostre forze migliori, considerando anche gli acciacchi che abbiamo avuto e cercando a tutti i costi di fare la nostra gara. Il Perugia, insieme a Carpi, Verona e Frosinone, è la squadra meno battuta in trasferta. Hanno più o meno la stessa media punti sia in casa che fuori e questo vuol dire un’interpretazione di calcio di un certo tipo. Hanno una rosa ampia che in un campionato così logorante credo rappresenti un grande vantaggio ed è una squadra che ha una buona identità e che sa interpretare le due fasi con ottima fisicità. Domani sarà fondamentale essere un gruppo compatto. Se vogliamo centrare qualcosa di importante dobbiamo restare uniti tutti insieme e sarà importante sentire anche il supporto della nostra gente".