Salernitana, Bollini: "Preoccupato per i gol presi"

© foto di Federico Gaetano

A margine del match tra Avellino e Salernitana, il tecnico granata Alberto Bollini è intervenuto ai microfoni di OttoChannel: "La positività ci deve essere anche se sono preoccupato per i gol presi. Abbiamo giocato sotto tono e ci siamo complicati le cose con l'espulsione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma siamo stati sfortunati perché c'era un rigore netto su Joao Silva sul risultato di 2-1 che poteva cambiare la gara. Meritavamo ampiamente il pareggio per le occasioni avute. Devo fare mea culpa, abbiamo subito altri due gol da calcio piazzato, perdendo le marcature come successo anche sabato scorso. Prendiamo troppi gol da palla inattiva, dobbiamo migliorare. Comunque guardo il bicchiere mezzo pieno, il secondo tempo abbiamo avuto un'ottima reazione ma le decisioni arbitrali mi lasciano perplesso".