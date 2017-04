Salernitana, Bollini: "Raggiunto l'obiettivo stagionale"

© foto di Federico Gaetano

A margine della sfida tra Salernitana e Latina, il tecnico granata Alberto Bollini è intervenuto ai microfoni di Telecolore. Ecco quanto evidenziato da TuttoSalernitana: “Non abbiamo bisogno di lezioni per migliorare, non dobbiamo fare primi tempi scialbi per reagire. L’approccio è stato positivo ma faticavamo a trovare la profondità. Il primo cross è arrivato al 41’ e potevamo segnare ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Abbiamo vinto in rimonta, cosa che non era quasi mai successa alla Salernitana. Siamo stati equilibrati, la gente deve sapere che io devo ottimizzare le energie fisiche e mentali. Tuia a destra? Non c’è una motivazione in particolare, Schiavi meritava una chance perché si sta allenando con grande professionalità. Ora lo posso dire apertamente, quando sono venuto a Salerno ho chiesto quali erano i veri obiettivi. A gennaio mi è stato chiesto di migliorare quanto fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto bene finora, ma io ho una sana ambizione e la trasmetterò alla squadra".