Salernitana, dopo il ko di Avellino squadra in ritiro

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il ritiro diviso tra Polla e Paestum non è servito alla Salernitana, anzi. Soprattutto nel primo tempo la squadra granata è apparsa in difficoltà, subendo inoltre altri due gol su palla inattiva. Il girone d'andata però non è terminato, e venerdì all'Arechi arriverà il Perugia. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana,la società ha deciso di mandare nuovamente la squadra in ritiro, presumibilmente in quel di Paestum.