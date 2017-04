Salernitana, Fabiani: “Palermo? Se ne riparlerà a fine stagione”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Attraverso Lira Tv, il ds della Salernitana Angelo Fabiani ha allontanato nuovamente - almeno per il momento - il discorso legato a un possibile approdo al Palermo. “A fine stagione tireremo le somme, sarà la Salernitana a decidere se ripartire con me o meno. Se ci fosse un interessamento del Palermo se ne riparlerà a fine stagione, non sarebbe elegante parlare con altre società mentre si è sotto contratto con un'altra società", le parole del dirigente granata.