Salernitana, Fabiani: "Coda e Donnarumma restano a Salerno"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Agelo Fabiani, ds della Salernitana, ha fatto il punto della situazione in casa del club campano alla viglia dell'ultimo match di campionato contro il Perugia. Attenzione anche al mercato di gennaio che sta per iniziare: "La proprietà non ha mai posto limiti di portafogli - spiega a Il Mattino - . Ad agosto è stato fatto quello che andava fatto. Tanto o poco non lo so ma non si è lavorato al risparmio. Giorico? E' un buon giocatore: lo valuteremo con Bollini. Laverone? E' un professionista esemplare e non posso rimproverargli nulla. Anzi. Spesso forse lo abbiamo sottovalutato. Coda e Donnarumma? Restano a Salerno".