Salernitana, idea Foggia come direttore sportivo

La Salernitana guarda avanti e valuta il possibile addio di Angelo Fabiani come direttore sportivo, è corteggiato dal Palermo, andando alla caccia di un dirigente giovane e in rampa di lancio. Secondo quanto rivelato da Gazzamercato.it il profilo individuato da Claudio Lotito è quello di Pasquale Foggia, ex fantasista della Lazio e della Salernitana fra le altre, attualmente direttore sportivo del Racing Club Roma.