Salernitana, Improta: "Dobbiamo fare meglio. La dirigenza? Si vede poco"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto sulle frequenze di Lira Tv, l'esterno offensivo della Salernitana, Riccardo Improta ha analizzato il momento dei granata. Ecco quanto riportato da tuttosalernitana.com: "In questo girone di ritorno dobbiamo fare meglio, c’è rammarico perché veniamo da due partite in cui abbiamo creato, ma non siamo riusciti ad incidere. Sicuramente a questo punto della stagione ci aspettavamo e meritavamo una posizione di classifica migliore. Abbiamo lasciato qualche punto in giro per demerito nostro, o per qualche episodio sfavorevole, ma ora dobbiamo dimostrare sul campo di essere migliori di così”.

Sul mercato - "Ci sono state diverse offerte, ma da quando sono arrivato, ed ancora di più in questa sessione invernale, ho deciso di sposare la causa granata e sono rimasto concentrato per fare bene qui".

Sulla dirigenza - “Li si vede poco, quando c’è stata occasione hanno parlato alla squadra e ci hanno salutato con affetto, ma ripeto, abbiamo avuto modo di incontrarli poche volte”.

Sugli obiettivi personali - “Il mio sogno sarebbe sicuramente quello di giocare in Serie A, ci credo tanto e faccio di tutto per arrivarci. Ho avuto due anni difficili, in pochi puntavano sul mio ritorno dopo l’infortunio che ho subito, mi sono rimesso in carreggiata da solo, ed ora punto ad arrivare in massima serie con questa maglia”.

Sulla tifoseria - “Nonostante sia ancora giovane ho già giocato in diverse piazze, ed una tifoseria così non l’ho vista da nessuna parte. Io sono stato al Chievo Verona in Serie A, e lì non fanno più di 10mila spettatori a partita, nonostante giochino da diversi anni ad alti livelli. Sul calore dei tifosi granata non c’è critica che tenga”.