Salernitana, Lotito annuncia: “Dall'anno nuovo rivedremo alcune cose”

© foto di Federico De Luca

Claudio Lotito prepara la rivoluzione d'inverno a Salerno. Il co-patron non ha gradito le ultime prestazioni della Salernitana, in particolar modo quella nel derby con l'Avellino. Ai microfoni di Radio Bussola, il patron ha detto: "Bisogna assumere un atteggiamento completamente diverso, urge un confronto, poi bisogna resettare, ricarburare e sostituire in organico le persone che non sono idonee. Dall'anno nuovo rivedremo alcune cose, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento di alcuni calciatori. Chi vuole restare deve capire che deve farlo mantenendo un certo atteggiamento, altrimenti chi non vuole può andarsene".