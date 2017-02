Salernitana, Lotito: "La Serie A? C'è bisogno di un clima favorevole"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle parole di Claudio Lotito nel post-partita col Novara, ci ha pensato in prima persona il patron granata a stemperare gli animi. Il presidente della Salernitana, intervenuto telefonicamente alla trasmissione di Telecolore “Tifosissimi”, ha chiarito il suo riconoscimento verso la Curva e il suo attaccamento per la piazza di Salerno: “I tifosi devono sostenere la squadra. Se la squadra non si impegna è giusto criticarla, ma se si impegna e non ottiene risultati non è colpa sua. Le partite si possono vincere e perdere, e quella di sabato ha lasciato l'amaro in bocca a tutti perché avremmo meritato la vittoria ma non ci siamo riusciti. Non ammetto che venga fischiata la squadra quando si impegna. Io ho sempre ringraziato i tifosi che sono sempre presenti allo stadio e a quelli che vanno sempre in trasferta, gli devo rendere atto. Ma quelli che criticano sempre e non si presentano nemmeno allo stadio mi danno fastidio”. Lotito si è poi soffermato sulle ambizioni della Salernitana e sull'ipotesi di promozione in massima serie: “La Serie A? L'appetito vien mangiando, ma bisogna restare con i piedi per terra, bisogna fare le cose con intelligenza e in modo duraturo. Quando sono arrivato non c'era nemmeno un pallone e non lo dico per rinfacciare qualcosa. Ricordatevi i sacrifici che abbiamo fatto, la stabilità della nostra società vuol dire molto. Per andare in Serie A c'è bisogno di un clima favorevole nell'ambiente, non soltanto gli acquisti. Che io voglia impedire alla Salernitana di andare in Serie A è solo una leggenda metropolitana inventata da alcuni giornalisti. Tutti vogliono il massimo, ma per far sì che tutto vada per il meglio c'è bisogno di tempo. La storia della Salernitana? Ha una storia importante, ma in 97 anni non ha vinto trofei. Ha militato prevalentemente in Serie C, quindi si dovrebbe apprezzare il nostro sforzo di mantenerla prevalentemente in Serie B. Minala? Tutti pensavano fosse uno scapestrato. L'ho dovuto testare, ma adesso si comporta in modo serio. Lo abbiamo portato a Salerno perché Bollini è colui che lo ha scoperto e ha un rapporto particolare con lui. La squadra uscirà fuori perché Bollini è un bravo allenatore e abbiamo giocatori di proprietà, come Coda, Donnarumma, Bernardini, Odjer. Non ho nulla contro i tifosi, anzi ringrazio la Curva a cui non si può dire niente, è sempre presente. Il mercato? A centrocampo siamo pieni, quando qualcuno non gioca poi si intorpidisce e può creare problemi nello spogliatoio. La gara di domani (oggi ndr)? Mi aspetto un atteggiamento reattivo da parte della squadra. I sogni dei tifosi? Dobbiamo creare le condizioni per trasformare le aspirazioni delle persone in realtà. Io vorrei rimanere a vita qui e dare la certezza di un futuro a questa società”. Lo riporta TuttoSalernitana.com