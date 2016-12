Serie B, 20a giornata: frena il Verona, il Frosinone va in testa. Valanga Spal

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si sono chiuse le gare relative al 20esimo turno di Serie B, giocate alle 15:00. Dopo lo 0-0 a ora di pranzo tra Pisa e Spezia, ecco tutti gli altri risultati. Prosegue il magic moment della Spal che ha travolto con un netto 4-0 la Ternana. Il Frosinone agguanta invece la vetta della classifica battendo 3-2 in extremis il Benevento. Frenata anche per la capolista Verona, bloccata nel big match playoff in casa del Carpi (1-1). In zona playoff larga vittoria per l’Entella, che rifila un netto 4-1 al Novara, mentre cade il Cittadella sul campo di un rinato Vicenza. In zona salvezza, il Cesena travolge per 3-1 il Trapani e prosegue nel suo buon momento, mentre Ascoli e Bari pareggiano 1-1. Ennesimo pareggio anche per il Latina, che riacciuffa sull’1-1 il Perugia. Cade invece la Pro Vercelli sul campo del Brescia, mentre l’Avellino piega per 3-2 la Salernitana nei minuti finali.

Di seguito tutti i risultati:

Carpi-Verona 1-1

Frosinone-Benevento 3-2

Avellino-Salernitana 3-2

Ascoli-Bari 1-1

Brescia-Pro Vercelli 2-1

Perugia-Latina 1-1

Vicenza-Cittadella 2-0

Entella-Novara 4-1

Cesena-Trapani 3-1

Spal-Ternana 4-0