Serie B, classifica marcatori: Antenucci e Caputo secondi ex aequo

Mirco Antenucci © foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella trentaseiesima giornata di Serie B, disputata tutta a Pasquetta, sono due le doppiette riscontrate, quella di Federico Macheda che consente al Novara di mettere in allerta il Frosinone, che difatti ha perso, e quella di Mirco Antenucci che permette alla SPAL di ribaltare il risultato contro il Trapani. L’attaccante molisano è arrivato ad agganciare Caputo dell’Entella al secondo posto nella classifica marcatori. Per il resto, sono 21 i gol segnati ieri, abbastanza in linea con la media che si sta riscontrando nelle ultime giornate. Una sola rete ieri per Pazzini del Verona, che però ha allungato di quel tanto che basta a staccare gli inseguitori, nella lotta al titolo di capocannoniere. Ci sono state due autoreti, segnate da due difensori, Tonucci del Bari a favore del Carpi, e Lucioni del Benevento con vittoria del Brescia.

22 reti: Pazzini (5 rig.) (Verona);

17 reti: Antenucci (4 rig.) (SPAL); Caputo (5 rig.) (Virtus Entella);

16 reti: Ceravolo (7 rig.) (Benevento);

15 reti: Dionisi (1 rig.) (Frosinone);

13 reti: Coda (1 rig.) (Salernitana);

12 reti: Litteri (1 rig.) (Cittadella); Ciofani (3 rig.) (Frosinone); Di Carmine (1 rig.) (Perugia); Granoche (3 rig.) (Spezia);

11 reti: Cacia (4 rig.) (Ascoli); Ardemagni (3 rig.) (Avellino); Caracciolo (2 rig.) (Brescia); Lasagna (Carpi); Ciano (3 rig.) (Cesena); Galabinov (2 rig.) (Novara); Avenatti (4 rig.) (Ternana);

10 reti: Coronado (3 rig.) (Trapani);

8 reti: Favilli (Ascoli); Masucci (Pisa, 5 con la Virtus Entella); Nicastro (Perugia); La Mantia (1 rig.) (Pro Vercelli); Zigoni (1 rig.) (SPAL);

7 reti: Orsolini (Ascoli); Verde (Avellino); Galano (Bari, 1 con il Vicenza); Iori (1 rig.) (Cittadella); Strizzolo (Cittadella); Rosina (Salernitana); Floccari (SPAL); Mora (SPAL).