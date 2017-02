Serie B, la classifica dopo la 24^ giornata: accorcia il Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Concluse le gare della 24^ giornata del campionato di Serie B, è possibile analizzare la classifica della cadetteria. Senza grandi capovolgimenti, ma con qualche novità: accorcia il Frosinone, ora a -1 dall'Hellas. Frenano SPAL, Benevento e Cittadella, che però mantengono le loro posizioni. Esce dalla zona playoff il Carpi, che in un colpo solo si vede superato da ben tre squadre (quattro contando l'Entella). In coda, il Trapani non vince ma riesce ad accorciare la distanza dalla Ternana penultima e sconfitta a La Spezia.