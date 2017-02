Serie B, la classifica marcatori: Pazzini resta fermo. A segno solo Caputo

Pazzini del Verona © foto di Federico Gaetano

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B non è cambiato praticamente nulla ai vertici della classifica cannonieri, con Giampaolo Pazzini del Verona sempre in testa a quota 17 gol, ma con Francesco Caputo dell’Entella che (grazie alla rete concretizzata a Pisa su rigore) si sta avvicinando. Si è segnato su otto campi di gioco su undici, e le emozioni non sono mancate. Una sola doppietta, quella di Forte del Perugia, e in totale le reti sono state 22. Come spesso succede, è stata maggiore la percentuale di gol segnati dalle compagini che giocavano in casa, ma i gol delle compagini casalinghe sono stati 12, appena due in più rispetto a quelli delle squadre di trasferta.