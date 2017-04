Serie B, live dai campi - Ascoli, Cassata ko. Vicenza, palestra per De Luca

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie B.

ASCOLI

14:04 - E' ripresa questa mattina a Sant'Egidio alla Vibrata la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Brescia: i titolari della gara di ieri al "Renato Curi" hanno svolto una seduta di scarico; tutti gli altri sono stati impegnati in una seduta di forza e in una serie di partitelle a campo ridotto alternate ad esercizi per la rapidità. Si sono allenati a parte Cacia e Cassata che domani saranno rivalutati per un eventuale reinserimento in gruppo, mentre Lazzari ha terminato anzitempo l'allenamento a causa di una distorsione alla caviglia, la cui entità sarà nota nelle prossime ore. Si è sottoposto a terapie Felicioli. (Ascolipicchio.com)

AVELLINO

18.00 - L’Avellino riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti al Partenio-Lombardi per la partita contro il Cesena, in programma sabato alle ore 15.00. La squadra, dopo la vittoria a Pisa, è rimasta infatti in Toscana allenandosi oggi con una seduta di scarico, cui seguirà il ritorno in Irpinia e la seduta a porte chiuse del pomeriggio. A riferirlo è il sito degli irpini.

BARI

BENEVENTO

BRESCIA

CARPI

18.12 - Biancorossi subito in campo all’indomani della vittoria sul Bari. Nella mattinata di martedì, chi ha giocato contro i pugliesi ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno disputato partite a campo ridotto sul terreno dell’antistadio. Romagnoli e Carletti hanno svolto un programma differenziato. Mercoledì 19 è prevista una seduta pomeridiana.

CESENA

12.39 - Sono ripresi subito questa mattina gli allenamenti del Cesena all'indomani del successo interno contro lo SPezia. Come di consuetudine gruppo bianconero diviso in due gruppo: coloro che ieri sera sono rimasti in campo tutti i 90’ minuti hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo, dopo la parte dedicata all’attivazione muscolare, ha effettuato una sessione di salite nella strada adiacente al Centro Sportivo seguite da una serie di conclusioni in porta e partitine a pressione sul sintetico principale. Aggregati ormai in pianta stabile il portiere della Primavera Bianchini e il difensore Cavallari.

CITTADELLA

FROSINONE

15:29 - Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che è tornato a correre in vista della prossima gara di campionato, la trasferta di Terni in programma sabato, alle ore 15:00, allo stadio “Libero Liberati”. La squadra si è divisa in due gruppi, seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri sera contro il Novara, esercitazioni tecnico tattiche per il resto dei ragazzi. Differenziato per Matteo Ciofani, Volpe e Crivello. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino. (Frosinonecalcio.com)

HELLAS VERONA

LATINA

NOVARA

PERUGIA

PISA

PRO VERCELLI

SALERNITANA

SPAL

SPEZIA

TERNANA

TRAPANI

VICENZA

14:26 - Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro la Pro Vercelli ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento ed esercitazioni tecniche.

Seduta differenziata per Giuseppe De Luca (palestra e cyclette) e per Cristian Zaccardo (palestra e cyclette) che ha evidenziato un leggero risentimento muscolare al polpaccio sinistro. (Vicenzacalcio.com)

18.05 - Il Vicenza Calcio comunica che l’allenatore Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico. Ringraziandolo per il lavoro svolto e i risultati conseguiti fin qui, la società augura a Bisoli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.