Serie B, live dai campi - Ascoli, Cassata ko. Vicenza, via Bisoli

© foto di Federico Gaetano

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie B.

ASCOLI

14:04 - E' ripresa questa mattina a Sant'Egidio alla Vibrata la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Brescia: i titolari della gara di ieri al "Renato Curi" hanno svolto una seduta di scarico; tutti gli altri sono stati impegnati in una seduta di forza e in una serie di partitelle a campo ridotto alternate ad esercizi per la rapidità. Si sono allenati a parte Cacia e Cassata che domani saranno rivalutati per un eventuale reinserimento in gruppo, mentre Lazzari ha terminato anzitempo l'allenamento a causa di una distorsione alla caviglia, la cui entità sarà nota nelle prossime ore. Si è sottoposto a terapie Felicioli. (Ascolipicchio.com)

AVELLINO

18.00 - L’Avellino riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti al Partenio-Lombardi per la partita contro il Cesena, in programma sabato alle ore 15.00. La squadra, dopo la vittoria a Pisa, è rimasta infatti in Toscana allenandosi oggi con una seduta di scarico, cui seguirà il ritorno in Irpinia e la seduta a porte chiuse del pomeriggio. A riferirlo è il sito degli irpini.

BARI

20.00 - Ripresa defaticante per i titolari di Carpi questo pomeriggio. Il resto del gruppo ha lavorato sul campo del San Nicola. Ancora differenziato per Ivan e Romizi. Cure per Brienza e Raicevic. L’attaccante Floro Flores, fermatosi durante il riscaldamento prepartita, si è sottoposto ad esami ecografici che hanno evidenziato un’edema al polpaccio destro per cui si renderanno necessari altri accertamenti. Domani prevista una doppia seduta di allenamenti.

BENEVENTO

20.05 - Ripresa la preparazione del Benevento in vista della gara di venerdì sera contro la formazione del Vicenza. Al centro sportivo di Paduli, mister Baroni ha suddiviso la squadra in due gruppi: coloro che sono stati impiegati al “Rigamonti” di Brescia hanno svolto un programma defaticante, gli altri, invece, hanno effettuato lavori atletici seguiti da esercitazioni tecnico-tattiche con partita finale. Gli stregoni torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di domani presso lo stadio "Ciro Vigorito". A riferirlo è il club campano mediante il proprio sito.

BRESCIA

CARPI

18.12 - Biancorossi subito in campo all’indomani della vittoria sul Bari. Nella mattinata di martedì, chi ha giocato contro i pugliesi ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno disputato partite a campo ridotto sul terreno dell’antistadio. Romagnoli e Carletti hanno svolto un programma differenziato. Mercoledì 19 è prevista una seduta pomeridiana.

CESENA

12.39 - Sono ripresi subito questa mattina gli allenamenti del Cesena all'indomani del successo interno contro lo SPezia. Come di consuetudine gruppo bianconero diviso in due gruppo: coloro che ieri sera sono rimasti in campo tutti i 90’ minuti hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo, dopo la parte dedicata all’attivazione muscolare, ha effettuato una sessione di salite nella strada adiacente al Centro Sportivo seguite da una serie di conclusioni in porta e partitine a pressione sul sintetico principale. Aggregati ormai in pianta stabile il portiere della Primavera Bianchini e il difensore Cavallari.

CITTADELLA

FROSINONE

15:29 - Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che è tornato a correre in vista della prossima gara di campionato, la trasferta di Terni in programma sabato, alle ore 15:00, allo stadio “Libero Liberati”. La squadra si è divisa in due gruppi, seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri sera contro il Novara, esercitazioni tecnico tattiche per il resto dei ragazzi. Differenziato per Matteo Ciofani, Volpe e Crivello. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino. (Frosinonecalcio.com)

HELLAS VERONA

20.20 - La ripresa degli allenamenti per i gialloblù è fissata per domani, mercoledì 19 aprile. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, tornerà in campo per una seduta di allenamento mattutina (ore 11) a porte aperte in vista del match contro il Bari, 37a giornata del campionato Serie B in programma sabato 22 aprile (ore 15) allo stadio 'San Nicola'.

LATINA

20.13 - Il Latina, per preparare la gara contro la Spal in programma sabato 22 aprile (ore 15) al Francioni, si allenerà tre giorni allo stadio. Programma completo: mercoledì ore 15 (Francioni a porte aperte) - giovedì ore 15 (Francioni a porte chiuse) - venerdì ore 10.

NOVARA

20.25 - La settimana è cominciata con la bella e meritata vittoria sul campo del Frosinone e prosegue oggi con il primo allenamento in vista del prossimo impegno. Per prepararsi al meglio, i ragazzi di Mister Boscaglia si sono ritrovati questo pomeriggio alle 15,00 negli spogliatoi della club house di Novarello. I giocatori impiegati dal primo minuto al ‘Matusa’ si sono cimentati in una seduta defatigante all’interno del Palasport; tutti gli altri, dopo una fase iniziale dedicata alla forza in palestra agli ordini del Prof. Corrain, hanno lavorato sul campo con lo staff tecnico azzurro: la seduta è durata 90 minuti circa. Marco Calderoni e Ransford Selasi, lievemente affaticati dopo la gara di ieri, sono rimasti a riposo in via precauzionale. Orlandi e Mantovani, in via di recupero, hanno svolto un lavoro differenziato. Antonio Cinelli, in campo ieri grazie a un avveniristico tutore in woodcast, si è allenato regolarmente. Assente, oltre a Gianluca Sansone, anche Francesco Bolzoni, reduce da un affaticamento al flessore nel pre-gara contro il Frosinone: nella giornata di domani i due si sottoporranno a esami per la completa valutazione delle loro condizioni. Il prossimo allenamento è in programma alle 15,00 di mercoledì allo stadio ‘Piola’: la seduta sarà a porte chiuse. A riferirlo è il sito ufficiale dei piemontesi.

PERUGIA

20.25 - A partire dalle ore 11 di questa mattina i Grifoni si sono ritrovati sul campo di allenamento dell'antistadio R. Curi per la ripresa della preparazione dopo la gara disputata ieri contro l'Ascoli. Prossimo avversario il Novara del tecnico Boscaglia, match in programma alle ore 19 di venerdì 21 aprile 2017. Nella mattinata di domani la squadra tornerà in campo alle ore 10 per il secondo allenamento e a seguire partenza per Novara dove proseguirà la preprazione in vista della 37ª giornata del campionato di Serie B.

PISA

PRO VERCELLI

SALERNITANA

SPAL

SPEZIA

20.24 - Dopo l'inedito turno di campionato del Lunedì dell'Angelo, lo Spezia di mister Di Carlo è subito tornato in campo questo pomeriggio per cominciare a preparare il derby contro la Virtus Entella, in programma sabato prossimo, 22 aprile, alle ore 15:00 sul terreno dell' 'Alberto Picco'. Tempo variabile a Follo, dall'iniziale temporale si è passati in pochi attimi al sole primaverile prima che il gruppo si ritrovasse a centrocampo, sul terreno del 'sussidiario', per il consueto confronto post gara. Al via dei lavori, chi è sceso in campo al 'Manuzzi', ha svolto lavoro atletico di scarico, il resto si è cimentato in esercitazioni di attivazione muscolare a secco e forza, poi tecnica e serie di partitelle a tema su campo ridotto. Per domani è in programma una seduta di lavoro pomeridiana a partire dalle ore 15:00.

TERNANA

20.35 - Ripresa degli allenamenti per le Fere stamattina al Liberati: lavoro di “scarico” per i giocatori impegnati a Chiavari ieri, ad eccezione di Marino Defendi; il centrocampista bergamasco è rimasto a riposo a causa di un problema al retto addominale destro che sarà rivalutato domani. Hanno svolto “differenziato” Di Noia, Rossi e Maestrelli mentre Germoni ha ripreso con una blanda attività atletica. Domattina alle 11.00 i rossoverdi si alleneranno ancora allo stadio.

TRAPANI

20.30 - Dopo il match esterno disputato ieri a Ferrara, il Trapani ha ripreso subito gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, Trapani-Pisa, valevole per la trentasettesima giornata di Lega B, che si disputerà sabato 22 aprile alle 15 presso lo Stadio Provinciale di Trapani.

Seduta di allenamento pomeridiana per i granata di mister Calori che si sono divisi in due gruppi: chi è sceso in campo ieri contro la Spal ha effettuato un lavoro rigenerativo, mentre chi non ha giocato ha svolto dei lavori di forza e delle attività tecnico-tattiche. Sta rientrando progressivamente in gruppo il centravanti granata Lamin Jallow che sta recuperando dal trauma distorsivo al ginocchio destro con stiramento del legamento collaterale mediale. Pienamente recuperato e a tutti gli effetti in gruppo, invece, l’attaccante Nicola Citro. Unico indisponibile è il difensore Anton Kresic, alle prese con una distorsione alla caviglia destra con versamento intra articolare. Gli allenamenti riprendono domani alle 15, giovedì doppio (ore 10.30 e ore 15) e venerdì consueta rifinitura della vigilia che verrà effettuata alle 15.

VICENZA

14:26 - Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro la Pro Vercelli ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento ed esercitazioni tecniche.

Seduta differenziata per Giuseppe De Luca (palestra e cyclette) e per Cristian Zaccardo (palestra e cyclette) che ha evidenziato un leggero risentimento muscolare al polpaccio sinistro. (Vicenzacalcio.com)

18.05 - Il Vicenza Calcio comunica che l’allenatore Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico. Ringraziandolo per il lavoro svolto e i risultati conseguiti fin qui, la società augura a Bisoli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

21.00 - Vincenzo Torrente sarà il prossimo allenatore del Vicenza. Il tecnico è atteso in città per le 22.30 per la firma sul contratto.