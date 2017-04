Serie B, live dai campi - Hellas, differenziato per Pisano

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie B.

15.21 - Questa mattina la squadra, in un clima decisamente invernale, ha lavorato sul sintetico di Sant'Egidio alla Vibrata: divisa in due gruppi, ha svolto una seduta di forza funzionale e agilità, esercitazioni uno contro uno e due contro due. La sessione tattica e la partita a campo ridotto hanno concluso l'allenamento odierno. Terapie e palestra per Cacia, Favilli e Mignanelli, quest'ultimo per traumi post gara. Per ugual ragione Gatto ha lavorato a parte e si è sottoposto a terapie. Per Felicioli e Lazzari solo terapie. Domani l'allenamento è fissato alle ore 15:00 allo stadio a porte chiuse. A riferirlo è il sito ufficiale dell'Ascoli.

15.00 - Allenamento mattutino per il Verona presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera del Garda. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto riscaldamento, possesso palla, lavoro atletico e partita a campo ridotto. Differenziato per Pisano, a causa del riacutizzarsi del fastidio al flessore della gamba destra, Caracciolo e Bruno Zuculini, entrambi a causa dei postumi dei traumi contusivi subiti durante Hellas Verona-Cittadella. Prosegue il recupero per Gomez e Siligardi. La squadra tornerà in campo domani per un allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse.

14.55 - Allenamento a porte aperte, oggi, al Francioni per la formazione pontina.

15.29 - Nessuna sosta nella settimana nerazzurra. Dopo la sconfitta interna con l’Avellino capitan Mannini e compagni sono subito tornati in campo ieri mattina per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: appuntamento sabato (ore 15.00) allo Stadio Provinciale di Trapani per la sfida ai siciliani di mister Calori. Settimana dunque corta ed intensa per il Pisa: mister Gattuso, assieme al suo staff, lavorerà con la squadra oggi pomeriggio a San Piero, mentre domani effettuerà l’ultimo allenamento in città. Venerdì, infatti, la squadra partirà in aereo per raggiungere la Sicilia. A riferirlo è il sito ufficiale del club nerazzurro.

15.19 - La Pro Vercelli, attraverso il proprio sito, rende noto il bollettino medico di Rolando Bianchi. Nella mattinata di mercoledì 19 aprile l’attaccante si é sottoposto a controllo ecografico – svolto a Settimo Torinese nello studio del Dott. Maurizio Giacchino – in seguito all’infortunio patito durante il primo tempo della gara di Vicenza. La diagnosi parla di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane.

15.37 - Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di sabato contro la Pro Vercelli. I granata hanno aperto la seduta con esercizi di 'core stability' seguiti da un lavoro in palestra, tecnica sul campo, esercitazioni per il possesso palla e tattica. L’allenamento si è concluso con una partita per i granata non impegnati nella gara di lunedì contro il Latina. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani allo Stadio “Arechi” alle ore 10:30. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse.