Serie B: torna "Un giorno per la città"

Il progetto della Lega che crea legami fra squadre e comunità

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Ultimo appuntamento stagionale di "Un giorno per la nostra città" con i club della Serie B che, attraverso una serie di eventi, ha come obiettivo la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Lo comunica la Lega di B. Il progetto, pensato e organizzato dalla stessa Lega per creare legami fra le squadre e gli ambienti che le ospitano, prevede che ognuna delle 22 società, con i suoi calciatori, tecnici e dirigenti, dedichi un giorno al mese alla propria comunità, impegnandosi a realizzare iniziative a favore dell'infanzia, della terza età, dell'integrazione sociale, della disabilità e dell'educazione civica. Alcuni club, insieme alle Amministrazioni comunali, hanno scelto di coinvolgere un mix di scolaresche e calciatori, che assumono contemporaneamente il ruolo di guide e visitatori raccontando, sulla base di testi, le bellezze circostanti. Iniziative di questo tipo sono previste oggi e domani a Brescia, Ferrara, Novara, Perugia e Vercelli, mentre eventi diversi sono in programma nelle altre città.