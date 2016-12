Signori d'inverno. Tre squadre in corsa e un bomber sempre nel mezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tredici anni, tanto è passato dall'ultima volta che il titolo d'inverno in Serie B è rimasto in ballo fino agli ultimi 90' di gioco del girone d'andata. In corsa Hellas Verona, Frosinone e la sorprendente neo-promossa SPAL si contenderanno il primo, seppur platonico, titolo della stagione. Scaligeri e ciociari partono in vantaggio rispetto alla compagine di Leonardo Semplici che avrà da superare anche un ostacolo decisamente complesso come il Bari di Stefano Colantuono. Per Verona e Frosinone invece sfide più alla portata contro Cesena e Pro Vercelli, ma con la consapevolezza anche di dover tenere alta la tensione fino alla fine per non regalare il successo agli avversati. Piccola curiosità finale: oggi come allora il titolo di Campione d'Inverno riguarderà Giampaolo Pazzini. Nel 2003/2004 il bomber di Pescia era il gioiello in ascesa di casa Atalanta, oggi il leader d'esperienza di un gruppo chiamato a risalire al più presto in Serie A. Allora Pazzini gioì a giugno e a Verona sperano proprio che accada di nuovo. Iniziando già dal titolo d'inverno.