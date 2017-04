SPAL, Costa: “Grande ripresa. Anche Pellissier è rimasto impressionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno della SPAL Filippo Costa ha commentato nel dopo gara la vittoria contro il Trapani che ha permesso alla squadra di allungare in classifica: “Non è mai facile recuperare lo svantaggio in casa, ma nella ripresa siamo stati bravi a giocare come sappiamo. Per me e Lazzari oggi era difficilissimo giocare per via dei loro raddoppi, ma alla fine ce la siamo cavata. - continua Costa come riporta Estense.com - Rimaniamo comunque coi piedi per terra perché mancano ancora sei gare. Pellissier (ospite al Mazza quest'oggi NdR) si è detto impressionato dal nostro secondo tempo e dalla nostra idea di gioco”.