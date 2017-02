SPAL, Semplici: "Entella esame molto duro. Non farò grandi cambi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella: “La settimana è andata bene, ho visto tanta voglia e impegno. In trasferta dobbiamo scendere in campo con la stessa convinzione con cui giochiamo in casa, sapendo che l'Entella fra le mura amiche è molto forte, ha attaccanti rapidi e abili nelle ripartenze, sono una squadra da play off e sarà un esame molto duro per noi. - continua Semplici – Dal punto di vista fisico ho avuto ottimi riscontri. In linea di massima cambierò poco, tutti coloro che sono entrati hanno sempre fatto bene ed anche i nuovi acquisti sembra giochino qui da anni”.