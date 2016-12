SPAL, Semplici: "Girone d'andata impensabile. Adesso chiudiamo al meglio"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso i canali ufficiali della SPAL arrivano alcune dichiarazioni di Leonardo Semplici, tecnico estense, in vista del match contro il Bari: "Al San Nicola dovremo fare una gara di spessore e personalità. Sarà un bell'esame per capire a che punto siamo del nostro percorso di crescita. Il Bari è una squadra costruita per vincere il campionato e noi dovremo dimostrarci all'altezza. Il girone d'andata della SPAL? Abbiamo disputato una prima parte di stagione che inizialmente era francamente impensabile. Ora speriamo di chiudere l'anno nel migliore dei modi".