Spal, Semplici: "Grande prestazione, continuiamo il nostro cammino"

© foto di Federico Gaetano

Volto soddisfatto quello di Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua SPAL ai danni della Ternana. "Siamo partiti subito con il piede giusto, primi venti minuti alla grande. Una prestazione per un buon Natale e per proseguire il nostro cammino. Doveva gestire meglio qualche palla in uscita, abbiamo lasciato un pò di campo alla Ternana ed un gol poteva riaprire tutto. I ragazzi hanno fatto una grande gara, siamo molto felici della prestazione".