Spal, Semplici: "Il Trapani ha cambiato passo con il nuovo tecnico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di lunedì contro il Trapani: “I ragazzi stanno bene - riporta Lospallino.com -. Stiamo preparando con attenzione questa gara che sarà moto dura. Il Trapani è in forma e ha cambiato passo nelle ultime partite: ha fatto 25 punti nel girone di ritorno e questo la dice lunga riguardo lo sprint fatto col nuovo allenatore, che col 4-3-3 e la determinazione dei giocatori sta collezionando risultati importanti. Sono convinto che versato a Ferrara con la voglia di batterci. Li affronteremo con umiltà e rispetto, consci del fatto che servirà una prestazione bella e importante per portare a casa un risultato positivo”.