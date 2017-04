SPAL, Semplici: "In campo con la massima serenità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto prima del match contro il Trapani. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Oggi sembra essere molto sereno. Ha trasmesso questo ai suoi giocatori?

"Me lo auguro, siamo arrivati in un momento cruciale. Dobbiamo cercare anche le motivazioni, non solo dal punto di vista fisico. Ho cercato di insistere proprio su questo aspetto. Mancano sette partite, sono tutte difficili a partire da oggi. Dobbiamo scendere in campo con la massima serenità per raggiungere il nostro traguardo".

Cosa teme del Trapani?

"Sono un'ottima squadra, hanno fatto tantissimi punti nel girone di ritorno. Hanno fatto passi da gigante, hanno nella propria rosa giocatori che possono creare delle difficoltà. Ma anche noi siamo in un ottimo momento".