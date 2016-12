SPAL, Semplici: "Sconfitte salutare solo se avremo capito gli errori"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli Leonardo Semplici è tornato a parlare alla stampa prima della gara contro la Ternana (fonte LoSpallino): "Se avremo preso la sconfitta con l’approccio giusto, capendo gli errori e rimediando alle mancanze allora si potrà dire che è stata salutare. Soprattutto perché, risultato a parte, a non piacermi è stata la prestazione dopo l’1-0. In settimana abbiamo analizzato le motivazioni e mi auguro che sabato si possa ripartire con più cattiveria e determinazione. Se non si è al massimo della condizione si può perdere con tutti, lo abbiamo visto. Serviranno volontà e concentrazione, le qualità che ci hanno contraddistinto dall’inizio. L'infermeria? Antenucci sta bene e ha smaltito la febbre dei giorni scorsi. Cremonesi ha lavorato col gruppo e speriamo di poterlo fare rientrare nel corso della prossima settimana. L’unico che si è allenato a parte è Gasparetto in quanto alle prese con uno stiramento al polpaccio. Il mercato di gennaio? Aspettiamo di vedere dove saremo il 30 di dicembre, poi analizzeremo assieme al direttore Vagnati se ci sarà da fare qualcosa così come se da parte della società ci sia la volontà di provare a fare qualcosa di meglio”.