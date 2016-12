Spezia, Di Carlo: “Vicenza fa parte di me. Napoli? Sarà difficile"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa della vigilia per Mimmo Di Carlo, tecnico dello Spezia che ha così presentato l’impegno contro il Vicenza. “Riguardando la partita di Pisa, ho visto una squadra fin troppo tesa nella prima frazione, attenta a non subire gol. Mentre nella ripresa i ragazzi - riporta Tuttob.com - hanno capito di poter vincere, ma non siamo riusciti a segnare. La voglia e la determinazione non sono mancate e dobbiamo tornare immediatamente a metterle in campo contro il Vicenza. La squadra sta bene, i ragazzi hanno recuperato, pertanto a parte Sciaudone, Errasti, Nenè e Okereke, che saranno i nostri primi acquisti di gennaio, tutti saranno disponibili e pronti ad affrontare gli uomini di Bisoli; noi vogliamo andarci a prendere i 30 punti, sono molto fiducioso e sono sicuro che porteremo a casa i tre punti per finire l'anno nel migliore dei modi”.

Il Vicenza? “Difficile parlarne o riassumere cos'è per me in poche parole; fa parte della mia carriera e della mia vita, Vicenza è la mia casa ed il primo risultato che chiedo, dopo che è terminata la nostra partita, è quello dei biancorossi, ma domani in mente avrò solo lo Spezia”.

La partita di Napoli in Coppa Italia? “Gli ottavi il 10 gennaio cambiano inevitabilmente il programma che avevamo in mente per la sosta invernale. Difficile preparare una gara così in soli tre giorni, ma non c'erano alternative e dobbiamo accettare quanto è stato deciso".