Spezia, Di Carlo: "Con il Vicenza servirà furore agonistico"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dello Spezia, Domenico Di Carlo, ha parlato prima della gara contro il Vicenza di domani. "Con il Pisa ho visto una squadra fin troppo tesa nella prima frazione, attenta a non subire gol, mentre nella ripresa i ragazzi hanno capito di poter vincere, ma non siamo riusciti a segnare; la voglia e la determinazione non sono mancate e dobbiamo tornare immediatamente a metterle in campo contro il Vicenza: i biancorossi sono guidati da un allenatore di grande esperienza e carattere, che ha rivitalizzato la squadra e che sta scalando la classifica, pertanto dovremo scendere in campo con furore agonistico".