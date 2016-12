Spezia, Di Carlo: "Pulzetti da ammonizione, nostre occasioni più nette"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dello Spezia Domenico Di Carlo ha analizzato il pareggio interno contro il Vicenza: "L'episodio dell'espulsione di Pulzetti conferma che non siamo assolutamente fortunati. A Benevento con questo metro loro dovevano finire in otto - riportano i colleghi di Cittadellaspezia.com -. Questo è il calcio, accettiamo quello che ha visto l'arbitro anche se secondo me era un fallo da ammonizione. Certo ha cambiato la gara ma ha cambiato anche noi. Con il modulo nuovo, con due attaccanti, ce la siamo giocata a viso aperto. E' stato un segnale importante, abbiamo avuto le nostre occasioni così come loro. Ma le nostre sono state più nette. Non potevamo solo attendere gli altri, non siamo fatti così. Non c'è niente da fare, dobbiamo aggredire, tenere alto il ritmo e magari rischiare qualcosa. Tanti giocatori nostri non difendono bene, non possiamo stare lì. A volte ci sentiamo più bravi degli altri e sbagliamo. Se il girone di ritorno vogiamo rincorrere, vogliamo essere più concreti, dobbiamo avere molta più convinzione e credere di più nelle cose che sappiamo fare".