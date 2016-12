Spezia, Di Carlo: "Vicenza gara speciale. Spero vinca sempre tranne oggi"

© foto di Federico Gaetano

"Contro il Vicenza per me sarà sempre una partita speciale. Noi però vogliamo e dobbiamo arrivare il prima possibile ai 30 punti per affrontare in modo migliore la seconda parte di stagione. Vicenza è nel mio cuore e spero sempre che vinca, tranne contro di noi", queste le parole a SkySport del tecnico dello Spezia Domenico Di Carlo in vista del match di questa sera contro il Vicenza.