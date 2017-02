Spezia, Djokovic: "Il gol fa piacere a tutti. La classifica è corta"

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Primo gol in maglia bianca alla seconda presenza per Damjan Djokovic, che al termine della gara con la Ternana esprime tutta la propria gioia: "Il gol? Credo sia un piacere per tutti, perché sono situazioni che proviamo in allenamento ed è bello quando si riescono a ripetere in partita con risultati del genere. Credo che la facilità d'inserimento per me e Fabbrini sia soprattutto merito dei compagni e dello staff tecnico; si è subito creata un'ottima intesa che può migliorare ulteriormente, ma l'inizio è promettente e sono soddisfatto. Nella passata stagione credo di aver disputato un buon campionato nella massima serie francese, mentre quest'anno ho iniziato tardi per scelta personale, ma nei due mesi e mezzo trascorsi in Germania ho sempre giocato, pertanto fisicamente mi sento bene; normale che debba riabituarmi alle metodologie e al calcio italiano, ma per ora tutto è iniziato nel migliore dei modi e sono contento.

La Serie B è un campionato equilibrato, la classifica è corta, il Verona che era predestinato a stravincere sta facendo un po' di fatica e le neopromosse fino ad oggi hanno sorpreso tutti, ma è nel girone di ritorno che si decide tutto e solo chi saprà dimostrare il proprio valore, lottando con le unghie e con i denti, riuscirà a chiudere in alto. Qui sono passati diversi calciatori croati e credo che ciascuno di loro abbia lasciato qualcosa di importante, dal canto mio, pur avendo vissuto in Croazia solo pochi anni e non essendo croato al 100%, cercherò di fare sempre del mio meglio per il bene della maglia bianca, così come hanno fatto i miei predecessori".