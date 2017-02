Spezia, Fabbrini e Granoche a caccia della rete perduta

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia si prepara alla trasferta di Vercelli e attende le reti di Diego Fabbrini e Pablo Granoche: il primo, come riporta Il Secolo XIX non segna in Italia da tre anni, il secondo è ancora a secco lontano dal Picco. Gol che potrebbero servire per tornare alla vittoria in trasferta dopo più di quattro mesi.