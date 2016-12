Spezia, i convocati di mister Di Carlo per la sfida al Vicenza

© foto di Federico Gaetano

Seduta di rifinitura questo pomeriggio per lo Spezia di mister Di Carlo, che si prepara all'ultimo atto del 2016 contro il Vicenza di mister Bisoli, con fischio d'inizio in programma domani alle ore 20:30. Al termine della seduta di lavoro, il tecnico cassinate ha diramato la lista dei 23 convocati: ancora out Errasti, Nenè, Okereke, Sciaudone e Tamas. Ecco la lista degli aquilotti che sfideranno i veneti:

Portieri: Chichizola, Pagnini, Valentini A.

Difensori: Valentini N., De Col, Ceccaroni, Crocchianti, Migliore, Terzi, Datkovic, Barbato, Galli.

Centrocampisti: Signorelli, Deiola, Vignali, Maggiore, Pulzetti.

Attaccanti: Piccolo, Baez, Piu, Mastinu, Granoche, Cisotti.