Spezia, il centrocampista Djokovic è tornato in gruppo

Fonte: acspezia.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Cielo plumbeo e pioggia fitta sulla seduta di lavoro delle Aquile che si preparano alla sfida del 'Dino Manuzzi' di Cesena in programma lunedì sera alle ore 20:30 e valida per il 36o turno di serie B.

Sul terreno del 'sussidiario' di Follo il gruppo di mister Di Carlo è stato impegnato in una seduta prevalentemente tattica dove sono stati testati movimenti e soluzioni da opporre ai romagnoli. Regolmente in gruppo Damian Djokovic, lavoro dedicato per Barbato, Pagnini e Piu.

Per domani, prima della partenza per la Romagna, è in programma la seduta di rifinitura che verrà svolta a porte chiuse.