Spezia, lavoro atletico ed esercitazioni di attivazione muscolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'inedito turno di campionato del Lunedì dell'Angelo, lo Spezia di mister Di Carlo è subito tornato in campo questo pomeriggio per cominciare a preparare il derby contro la Virtus Entella, in programma sabato prossimo, 22 aprile, alle ore 15:00 sul terreno dell'Alberto Picco. Tempo variabile a Follo, dall'iniziale temporale si è passati in pochi attimi al sole primaverile prima che il gruppo si ritrovasse a centrocampo, sul terreno del 'sussidiario', per il consueto confronto post gara. Al via dei lavori, chi è sceso in campo al 'Manuzzi', ha svolto lavoro atletico di scarico, il resto si è cimentato in esercitazioni di attivazione muscolare a secco e forza, poi tecnica e serie di partitelle a tema su campo ridotto. Per domani è in programma una seduta di lavoro pomeridiana a partire dalle ore 15:00. A riferirlo è il sito ufficiale dei liguri.