Spezia, lavoro personalizzato a scopo precauzionale per Sciaudone

Vento freddo su Follo e timido sole a mitigare il senso di intirizzimento degli immancabili tifosi aquilotti che hanno assistito alla ripresa dei lavori in casa Spezia. Dopo le due gare casalinghe da bottino pieno, i bianchi da oggi si preparano alla sfida in trasferta di Vercelli, in programma sabato 11, alle ore 15:00, sul terreno in sintetico del ‘Silvio Piola’. Una prima seduta settimanale caratterizzata da riscaldamento a secco, tecnica, esercitazioni dedicate al possesso palla, lavoro atletico e partitella su metà campo, con grande attenzione da parte dello staff alla modulazione dei carichi tra gli uomini a disposizione. Hanno incrementato sensibilmente i carichi di lavoro Giannetti, Nenè e Piu, che a breve saranno riaggregati al gruppo; con loro anche Sciaudone a scopo precauzionale. Tabella personalizzata per Barbato e Pagnini; non ha preso parte all'allenamento Crocchianti a causa di un virus intestinale. Insieme con la Prima Squadra i primavera Cecchetti e Panaccione.