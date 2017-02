Spezia, Più e Giannetti lavorano col pallone. Differenziato per 4

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Torna a splendere il sole su Follo dove le Aquile di mister Di Carlo hanno ripreso da ieri la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio sul sintetico del ‘Silvio Piola’ di Vercelli.

Nella doppia seduta di allenamento odierna, i bianchi si solo alternati tra sala video, palestra e campo: al mattino infatti, la prima parte è stata dedicata all’analisi dei filmati, a seguire, divisi in due gruppi, gli aquilotti si sono alternati tra lavoro di potenziamento in palestra e lavoro tattico su tutto campo; nella seduta pomeridiana, sul terreno del ‘sussidiario’, lavoro dedicato alla fase d’attacco e a partitine a pressione, con chiusura dedicata ad una sfida a ranghi misti su metà campo con Nahuel Valenti.

Lavoro con il pallone per Giannetti e Piu, differenziato per Barbato, Nenè, Pagnini e Sciaudone; a riposo Crocchianti (virus intestinale).