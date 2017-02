Spezia, un giorno di riposo. Lunedì la ripresa dei lavori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la sfida con la Ternana, che ha portato in dote altri tre punti fondamentai, le Aquile potranno ora contare su un giorno di riposo, per poi tornare a lavorare nel pomeriggio di lunedì in vista della trasferta di Vercelli, in programma sabato pomeriggio al "Piola".