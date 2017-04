© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una primavera molto dolce per la Pro Vercelli. La salvezza è oramai ad un passo (manca la matematica ma i sette punti di vantaggio sono un margine rassicurante) e il merito è tutto dello sprint delle ultime settimane di Mammarella&C. Nelle ultime dieci giornate di campionato, infatti, le Bianche casacche hanno messo in cascina ben 20 punti, con la sola SPAL in grado di fare meglio. Un bottino ricco e che assume ancora più valore se confrontato con quanto fatto dalle dirette concorrenti per la salvezza. In altrettante giornate, ad esempio, il Trapani ha conquistato 16 punti, l'Avellino quindici e la Ternana 13. Pro Vercelli avanti a tutte. Per un'altra stagione in Serie B.