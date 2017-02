Ternana, buone nuove verso il derby: Di Gennaro si allena coi compagni

© foto di Federico Gaetano

Buone notizie per i tifosi della Ternana, in vista del derby con il Perugia. Si è infatti allenato coi compagni, come riportato dal sito ufficiale del club, Raffaele Di Gennaro, estremo difensore fermo nelle ultime due uscite. Lavoro in parte “differenziato” ed in parte con il gruppo per Coppola e Piacenti mentre per Diakitè, Della Giovanna e Dugandžić palestra e terapie in infermeria.