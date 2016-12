Ternana, Carbone: "I rinforzi nei primi giorni di gennaio"

© foto di Federico Gaetano

Protagonista in conferenza stampa in casa Ternana, l'allenatore Benito Carbone ha presentato la gara contro l'Ascoli, come riporta ternananews.it: "Non vincere cambierebbe tutto quanto, ma non ci voglio nemmeno pensare, dobbiamo vincere come abbiamo già fatto altre volte. Questa partita è da vincere, anche per fare il punto della situazione, per ripartire, perché se vinciamo cambia tutto, in positivo. Domani è da vincere, se a dieci dalla fine sono sullo 0-0 io metto un'altra punta. Io domani devo vincere, devo dare segnali positivi alla squadra, la squadra deve vincere la partita. Se domani non si vince e poi si pareggia va bene, ma io devo cercare di vincere, voglio vedermi fuori dai playout. Il pareggio lo accetto nel momento in cui ho dato tutto.

Se abbiamo un gioco? Certamente. Il fatto che noi prendiamo tanti gol è una cosa che va analizzaata sotto diversi aspetti; ne abbiamo presi per errori individuali, ma questo non toglie che dobbiamo lavorare di più anche sulla fase difensiva, ma non mi sento di buttare la croce addosso a nessuno, nè di tirarmi fuori, devo lavorare meglio su quello che può essere allenato. Questa squadra ce l'ha il gioco.

Mercato? Io come allenatore preferirei trovare la squadra pronta, e speriamo di chiudere gli obiettivi che abbiamo cercato il prima possibile. arriveranno probabilmente i primi giorni di gennaio".