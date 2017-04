Ternana, Contini: "Un buon punto per la corsa alla salvezza"

Fonte: ternananews.it

© foto di Federico Gaetano

"Spero di aver dato il mio contributo. Un punto buono per la corsa alla salvezza. Mi è piaciuta la voglia e la cattiveria. E' stata una partita aperta. Abbiamo fatto tanto per arrivare a questo punto, a giocarci la salvezza. Sarà una battaglia, non sarà facile. Ci aspettano scontri diretti in trasferta e le big in casa", così Matteo Contini intervistato da Radio Galileo.