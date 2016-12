Ternana, Coppola: "Mancata continuità, le sconfitte pesano"

© foto di Federico Gaetano

Assente dal campo da un po' di tempo, Manuel Coppola ha parlato alla stampa della sfida contro l'Ascoli, come riportato da ternananews.it: "Chiaro che le sconfitte pesano, col Vicenza abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo perso, a Ferrara ci siamo portati la botta del Vicenza e abbiamo perso in malo modo. Ovviamente dispiace, però dobbiamo pensare a venerdì, è uno scontro diretto, se vinciamo giriamo a 23 e non sono certo mesi da buttare. L'Ascoli non va assolutamente sottovalutato. Recupero? Non affrettiamo i tempi, ma stiamo lavorando bene. Mi spiace non poter aiutare in campo, ma alla ripresa credo di esserci.

Come si affronta il momento delicato? Allenandosi al massimo, curando i dettagli e avendo voglia di vincere sempre, anche in allenamento. Bisogna volersi tirar fuori da questa situazione. I miei compagni stanno lavorando, si impegnano, hanno voglia di reagire nel modo giusto. Sappiamo tutti che venerdì sarà un derby e che va vinto.

Cosa è mancato alla Ternana finora? La continuità di risultati, perchè fino a Vicenza si è visto un buon calcio, poi la partita col Vicenza ci ha frenati, e quando perdi così tutto quanto fatto di buono viene dimenticato. Bisogna fare sempre meglio, è chiaro, e siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare".