Ternana, debutto positivo per Acquafresca. Solo Chichizola lo ferma

© foto di Federico De Luca

Dopo lunghi mesi di quasi inattività, con zero minuti nelle gambe e l'ultima gara giocata a metà aprile dello scorso anno – 59° minuti contro il Napoli – non era facile per Robert Acquafresca impattare bene con il campo. Entrato nel finale della gara contro lo Spezia il centravanti ha rivitalizzato un attacco apparso sotto tono sia per i meriti della squadra ligure, sia per demeriti dei suoi attaccanti con Pettinari e Falletti apparsi in difficoltà e Avenatti sempre alle prese con un trend in discesa. L'ex Bologna infatti ha sfiorato la rete a cinque dalla fine con un gran colpo di testa che solo un miracolo di Chichizola, fin lì inoperoso, ha tolto dalla porta. Un sussulto importante che, con il recupero di una condizione attualmente precaria, può far scalare le gerarchie a un attaccante arrivato a Terni con la voglia di spaccare il mondo e mettersi alle spalle le ultime deludenti stagioni.