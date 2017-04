Ternana, Ledesma: "Con Liverani migliorati in campo e in classifica"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Ledesma, centrocampista della Ternana, ha parlato della sua avventura in Umbria, attraverso le pagine di LaLazioSiamoNoi: "La rinascita con Liverani? Dall'arrivo del mister stiamo meglio, sia in campo che in classifica. Sta andando bene sotto questo aspetto. E' un campionato difficile, anche se tutto ci dice che ce la possiamo fare, non ci sono né invincibili né spacciate. Con il mister ho un bel rapporto, molto sincero. La stima è reciproca, mi fa piacere mi abbia definito così. Ha portato un po' tranquillità e gli vanno fatti i complimenti per il lavoro che sta facendo"