Ternana, Ledesma: "Nel derby le classifiche si azzerano"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport 24, Cristian Ledesma ha raccontato il suo approccio con la Ternana, anche in vista del derby contro il Perugia: "C'è qualità per uscire da questa situazione molto difficile. Ho trovato una squadra giovane, che ha qualità tecniche: ci sono stati degli errori, perché sennò non ci si troverebbe lì. La squadra ha materiale tecnico, manca magari qualcosa a livello di approccio alle partite.

Nel derby di solito le classifiche si azzerano: è una partita diversa dalle altre e penso che sarà lo stesso anche in questo caso".