Ternana, Liverani: "Entella squadra da play off. Possibile difesa a 3"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Virtus Entella facendo anche il punto sullo stato di forma della squadra: “Mancherà solo Germoni, oltre a Zanon squalificato, mentre Aresti e Di Noia partono con noi e verranno valutati nei prossimi giorni visto che i loro problemi non sono gravi. Probabilmente cambieremo qualcosa e potremmo tornare alla difesa a tre con Diakitè e Meccariello che sono due certezze e hanno offerto ottime prestazioni e poi c'è Valjent che è una sorta di usato sicuro utilizzabile in più ruoli. - continua Liverani come riporta Ternananews.it - L'Entella è una squadra da play off con un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre e dà qualcosa in più. Inoltre ci sono ottimi giocatori come Catellani e Tremolada e in casa hanno fatto tantissimi punti. Anticipi e posticipi? Nella mia breve esperienza inglese ho imparato a non avere la cultura del sospetto come in Italia, non credo che giocare prima o dopo possa dare vantaggio o svantaggi. Avellino? Credo che i campani hanno dei valori importanti e che non siano coinvolti nella lotta salvezza”.