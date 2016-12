Ternana, Masi: "Partira da buttare, sconfitta difficile da digerire"

Ai microfoni di Radio Galileo, Alberto Masi ha commentato il pesante ko subito dalla sua Ternana sul campo della Spal. Ecco quanto evidenziato da Ternananews.it: “È una partita da buttare, difficile da digerire. Dobbiamo cercare di togliercela dalla testa il prima possibile perché tra poco arriva l'Ascoli. Diamo merito ad una squadra, la Spal, che ha fatto una grandissima partita. Noi ci abbiamo messo tanto del nostro. Li abbiamo aiutati. Non so come commentarla. Dobbiamo ripartire. Che Natale sarà? Molto brutto”, ha concluso.