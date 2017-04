Ternana, Valjent: "Un punto per il morale. Salvezza? Dobbiamo fare di più"

Fonte: ternananews.it

© foto di Federico Gaetano

"Come tutta la squadra abbiamo cercato di interpretare una partita difficile contro una squadra forte. Il punto ci dà più morale che una buona posizione di classifica. Sono contento del pareggio nel finale ma so che dovremo fare di più per salvarci. Io titolare? Nessuno è certo del suo posto. Lo sono stato a lungo, adesso ci sono altri che stanno facendo bene. Il mio compito è quello di mettermi a disposizione del tecnico, farmi trovare pronto e cercare di riconquistarmi la maglia". Così Martin Valjent intervistato da Radio Galileo dopo il pareggio con l'Entella.